Hunter x Hunter torna in pausa ma ci sono novità importanti: il messaggio di Togashi

Ormai da un decennio, Yoshihiro Togashi non riesce a pubblicare più in maniera la sua creatura, Hunter x Hunter. Le condizioni di salute dell'autore hanno radici lontane, dai tempi di Yu degli Spettri, e per questo non è mai riuscito a essere costante. Così Hunter x Hunter ha visto una pausa dopo l'altra nel corso degli anni.

Nonostante i problemi alla schiena, comunque Yoshihiro Togashi è riuscito a portare avanti il manga a gruppi di dieci capitoli circa, pubblicati una o massimo due volte l'anno. Gli ultimi anni non sono stati fortunati sotto questo punto di vista, ma recentemente è tornato per un nuovo ciclo di dieci capitoli, che si concluderà il 25 dicembre con il capitolo 400. Come infatti era ampliamente pronosticabile, Hunter x Hunter 400 sarà l'ultimo prima di un'altra pausa.

L'annuncio è arrivato su Weekly Shonen Jump, la rivista che è stata già leakata per buona parte in rete. La Shueisha e Togashi hanno comunicato che Hunter x Hunter tornerà in pausa, ma ci sono delle novità molto importanti da sottolineare. Il messaggio incluso nella rivista, infatti, non annuncia una semplice pausa. Viene infatti affermato che Hunter x Hunter d'ora in poi non avrà più cadenza settimanale e che nel prossimo futuro verranno dati ulteriori dettagli. Nello stesso numero, Togashi ha affermato di voler lavorare in modo tale da non creare troppi disturbi agli altri.

Ciò apre a tantissimi scenari, con la possibilità che Hunter x Hunter venga pubblicato saltuariamente un capitolo alla volta e non più a gruppi di dieci capitoli. Probabilmente il numero di capitoli pubblicati ogni anno non cambierebbe più di tanto, ma i lettori avrebbero progressi lenti ma costanti. non resta che aspettare e capire quali saranno le metodologie di pubblicazione di Hunter x Hunter nel prossimo futuro.