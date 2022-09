Hunter x Hunter sta per tornare: il Volume 37 è pronto al debutto

A distanza di quasi quattro anni dall'ultima uscita, è tutto pronto per il Volume 37 di Hunter x Hunter. Come ormai noto, nonostante i persistenti problemi di salute, il maestro Yoshihiro Togashi si è rimesso al lavoro sull'opera, che finalmente tornerà presto nelle fumetterie.

Il 4 ottobre del 2018 in Giappone debuttava Hunter x Hunter 36. A quell'epoca, nessuno poteva immaginare che il successivo tankobon sarebbe uscito quattro anni dopo. I continui problemi alla schiena, hanno impedito a Togashi di lavorare su Hunter x Hunter per molto tempo. Anche adesso, il dolore non accenna a diminuire d'intensità e il sensei è costretto a lavorare combattendo contro le continue fitte.

Nonostante l'atroce sofferenza, Togashi continua i lavori di Hunter x Hunter e a dare costanti aggiornamenti sulla sua produzione. In uno dei più recenti, condiviso da Shueisha, è stato riportato che è il volume 37 di Hunter x Hunter è ormai pronto all'uscita. Il tankobon debutterà sugli scaffali internazionali il 4 novembre. Per l'uscita italiana di Planet Manga bisognerà attendere come di consueto qualche mese. Nel volume 37 di Hunter x Hunter sono raccolti i capitoli che vanno dal 381 al 390. Il mangaka sta invece lavorando agli storyboard dei capitoli compresi tra il 400 e il 410.