Hunter x Hunter: nuovo trailer per la mostra dedicata a Yoshihiro Togashi

La ripresa della produzione del manga di Hunter x Hunter da parte di Yoshihiro Togashi ha riacceso la speranza nei lettori che da più di tre anni ormai hanno atteso il seguito dell’avventura di Gon. Come per suggellare il ritorno di uno degli shonen più amati di tutti i tempi, è stata annunciata una mostra speciale dedicata ai lavori del maestro.

Sebbene infatti le condizioni di salute di Togashi non siano migliorate, i ritmi sostenuti dal mangaka sembrano essere ottimi, e con l’avvicinarsi della pubblicazione dei nuovi capitoli, è stata annunciata un’esibizione per celebrare i 35 anni di carriera con più di 350 materiali originali, tra disegni, sketch e appunti riguardanti le sue opere principali. La pagina ufficiale dell’evento ha condiviso il breve video di presentazione che potete trovare in calce, dove a specificare le date e altri dettagli sono proprio i protagonisti dei manga.

Denominata Yoshihiro Togashi Exhibition: Puzzle, la mostra si terrà al Mori Arts Center Gallery nel distretto di Minato, a Tokyo dal 28 ottobre 2022 fino al 9 gennaio 2023. Saranno disponibili tre versioni differenti del biglietto d’ingresso, ciascuna caratterizzata da un artwork riguardante o Hunter x Hunter, o Level E, o Yu Yu Hakusho, che potete vedere in calce. Diteci cosa ne pensate nei commenti.