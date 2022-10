Hunter x Hunter, le tre famiglie mafiose di Kakin: quali sono e come sono strutturate

La saga della successione di Hunter x Hunter è iniziata da tempo in contemporanea con un'altra saga, quella del continente oscuro. Le due situazioni si annodano complicando le cose, ma l'impero di Kakin è enorme e quindi ci sono diversi personaggi da tenere in considerazione. Infatti non ci sono soltanto i principi di Kakin in gioco.

Insieme ai quattrodici principi di Kakin ci sono anche i loro sgherri e varie organizzazioni. Tra queste, ci sono le tre famiglie mafiose di Kakin, le tre più importanti che sono anche sulla nave e stanno facendo sentire chiaramente la loro presenza, in particolare negli ultimi capitoli di Hunter x Hunter. Quali sono le mafie di Hunter x Hunter dell'impero di Kakin?

Iniziamo con la famiglia Xi-Yu. Questo gruppo è guidato da Onior Longbao, un uomo anziano che ha la testa a forma di cipolla. Ha come braccio destro Hinrigh Bigundaffno e invece ha come protettore il terzo principe Zhang Lei. Sono pochi i membri rivelati finora, come Lynch e Zakuro. Controllano il livello 4 e ottengono risorse occupandosi del traffico di esseri umani.

La seconda famiglia è invece Char-R guidata da Brocco Li, un uomo identico a un broccolo. Grazie al benefattore Luzurus, può contare su molti membri, molti dei quali sono stati rivelati, come il vice capo Tajao e il braccio destro Ken'i Wang. Molti di loro hanno una rosa tatuata sul corpo e controllano il livello 5 della nave.

Infine, c'è la terza famiglia, Heil-Ly. Questa è la famiglia più piccole delle tre, con soli 23 membri, compresa la leader Morena Prude, una donna figlia illegittima dell'imperatore di Kakin e pertanto allontanata dalla corte, ma in possesso di un potere temibile. Controlla il livello 3 e i suoi membri sono quelli che stanno compiendo più omicidi, con il gruppo finito nelle mire degli altri due gruppi mafiosi di Kakin.

La guerra tra i tre gruppi è un argomento portante di questa saga di Hunter x Hunter, quale rimarrà fino alla fine?