Hunter x Hunter: le tre morti più tragiche della saga delle Formichimere

Ogni qualvolta era necessario prendere una decisione drastica, che portasse da un lato il racconto di Hunter x Hunter verso il suo sviluppo naturale, e dall'altro i personaggi a prendere atto della natura spregevole del mondo, Togashi non ha mai tentennato. Come dimostrano le tre morti avvenute nella saga delle Formichimere prese qui in analisi.

In continuità con l'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più brutali di Jujutsu Kaisen 2, l'obiettivo che guida la seguente speculazione è da ritrovare proprio nella volontà di scardinare l'arco narrativo più iconico del manga di Yoshihiro Togashi, fino a decretare gli eventi nevralgici del racconto non solo come sintesi delle strategie narrative dell'autore, ma soprattutto quale apice (estetico, emotivo) dell'intera opera. Se l'arco di Shibuya, oltre a costituire un omaggio evidente alla saga di York Shin City, appare a tutti gli effetti come il momento più simbolico del manga di Gege Akutami – il quale ha dichiarato più volte di ispirarsi profondamente a Togashi – un discorso analogo lo possiamo ricondurre al ciclo di episodi/capitoli sulle Formichimere, forse l'emblema di tutte le metodologie perseguite dal mangaka nel corso della sua straordinaria opera, anche perché si configura come un vero e proprio laboratorio di riformulazione/esaltazione degli intrecci dell'iconico manga.

In tal senso, molto del grado di radicalità che ha attraversato la saga è da ritrovare proprio nelle morti, e nelle soluzioni che hanno portato l'autore a renderle così spiazzanti ed emotivamente travolgenti, sia per ciò che hanno determinato a livello narrativo, sia per quel che hanno comportato per i personaggi. Ecco allora che in una ricognizione di questo tipo non possiamo che partire dall'uccisione di Neferpitou. Prima della Guardia Reale di Meruem, forse la più fedele e diabolica tra i servitori del Re, nessun personaggio, villain o hunter che fosse, aveva incontrato una fine così perturbante, brutale e destabilizzante come quella di cui è stata oggetto la Formichimera.

Qui ciò che strega lo spettatore/lettore non è tanto la sofferenza provata dalla creatura, obliterata sotto i colpi di Gon, ma è la natura (assolutamente negativa) dei sentimenti che l'avversaria scatena nel cuore del protagonista a scuotere l'animo di chi guarda o legge. Vedere il ragazzo così fuori controllo, in preda ad emozioni laceranti che ne offuscano ogni possibilità di giudizio o di compassione, se non addirittura ogni istanza etica o morale, appare agli occhi dei lettori come una vera e propria aggressione ai sensi, con la “discesa agli inferi” di Gon che ci porta irrimediabilmente all'estasi, per come incardina l'investimento emotivo di chi guarda all'eviscerazione dei lati più oscuri dell'animo umano. Un evento talmente tragico e simbolico, da cui l'hunter, non a caso, faticherà a riprendersi.

La seconda morte di cui vogliamo qui parlare è in realtà una duplice scomparsa, ma di cui occorre intrecciare i destini soprattutto per la contiguità emotiva (e anche narrativa) su cui si fonda la sparizione di questi due personaggi: stiamo parlando, come logico che sia, di Meruem e della giovane Komugi. Dopo la battaglia mortale con Netero, che ha visto “trionfare” il presidente degli hunter nonostante sia andato anche lui incontro ad una fine prematura, il Re delle Formichimere è costretto, dalla diffusione del veleno, a trascorrere in solitaria gli ultimi istanti di vita.

In passato, data la disumanità che ha dimostrato al momento della nascita, avrebbe proseguito senza tergiversamenti nella sua parabola imperialista, eppure adesso decide di morire tra le braccia di colei che ne ha cambiato per sempre il destino, non tanto per quanto riguarda la sua posizione nel mondo, ma per quel che concerne l'apertura dell'essere all'umanismo. Prima di incontrare la fenomenale campionessa di Gungi, agli occhi della creatura gli uomini si equiparavano a meri nutrimenti biologici, ma è nel momento in cui si trova dinnanzi all'espressione più virtuosa di umanità, che il Re è costretto a mutare i propri schemi di pensiero, fino ad arrivare a perdersi per sempre nel calore di un abbraccio eternamente umano. Un insieme di fattori, questi, che ci porterebbe ad inserire il personaggio di diritto tra i tre villain degli anime moderni che ci hanno stregato per la loro originalità, alla pari di un altro antagonista iconico di Hunter x Hunter, vale a dire Hisoka.

La terza morte non può che riguardare il contro campo di quella sfida all'ultimo sangue da cui Meruem ne sarebbe uscito “sconfitto”: stiamo parlando naturalmente di Netero. Il presidente degli hunter non si è solamente configurato, fino a quel momento, come la sintesi più alta dell'essere-hunter, ma ciò che lo ha reso così popolare, decretandone l'entrata immediata nell'immaginario collettivo, è stato lo spirito sacrificale che lo contraddistingue. E in quell'ultimo, disperato, gesto con cui rinuncia alla vita pur di assicurare la preservazione dell'ordine (tutto umano) del mondo corrente, troviamo l'immagine di un uomo che ha trasceso la finitezza biologica a cui lo ha destinato la sua esistenza di essere-mortale, per ascendere a territori (quasi) celestiali.