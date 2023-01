Hunter x Hunter: Uborghin VS Kurapika in questa statuetta da quasi 1000 euro

La distruzione del clan Kuruta è stato un momento catartico per Kurapika, uno dei protagonisti di Hunter x Hunter. Dopo Gon e Killua, è lui ad aver passato più tempo sotto i riflettori, davanti a Leorio che tutt'ora è il meno sfruttato da Yoshihiro Togashi nel suo manga. Anche lui hunter, si è fatto valere più volte nel corso della storia.

Per vendicare il proprio clan, è disposto a tutto. In particolare ha fatto un patto molto rischioso ma anche vantaggioso, sfruttando il proprio nen speciale grazie a un tratto distintivo del proprio clan. In questo modo, ha iniziato a dare la caccia alla Brigata Fantasma, il gruppo di nemici principale di Hunter x Hunter. Durante la saga di York Shin City, Kurapika è riuscito a rintracciare il gruppo e ha avuto a che fare con diversi di loro.

Ma soprattutto con uno di essi si è aperta un'importante faida. Tra i più forti della Brigata Fantasma c'è Uborghin, l'utilizzatore di nen del tipo dell'irrobustimento più forte di tutti. L'uomo è gigantesco e la sua forza pura viene alimentata da un nen che potenzia ulteriormente i suoi muscoli d'acciaio. Kurapika è riuscito a batterlo facendo uso delle sue catene speciali e tanta astuzia. Lo scontro tra Kurapika e Uborghin è stato raffigurato da questa statuetta dal prezzo di ben 1000 euro. Iker Logan ha condiviso su Twitter queste immagini con il momento in cui il Kuruta usa le sue catene contro il Ragno, che invece tenta di prenderlo a pugni. Con ben sessanta centimetri di altezza, sarà disponibile nel terzo trimestre del 2023.

Ora per Kurapika si avvicina un momento difficile, considerata la situazione attuale sulla nave a causa della guerra di successione tra i quattordici principi di Kakin.