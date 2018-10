Hunter x Hunter: uno dei principi pretendenti al trono del Kakin è sempre più minaccioso

La guerra per la successione al trono del regno del Kakin continua nel manga di Hunter x Hunter. La Black Whale con a bordo i principi ereditari che, volenti o nolenti, sono stati messi l'uno contro l'altro, prosegue la sua traversata verso il Mondo Esterno, e alcuni dei pretendenti hanno fatto enormi passi avanti nel padroneggiare il Nen.

il nuovo capitolo di Hunter x Hunter, il 384, porta avanti la cruenta e snervante guerra per la successione al trono del Kakin, e uno primi cinque principi, nello specifico Tserriednich, diventa sempre più abile nel padroneggiare le abilità Nen che una dei cacciatori della sua guardia di scorta gli sta insegnando.

Sin dall'inizio della silenziosa ma violenta lotta per la conquista del trono, gli avversari da battere o da farsi alleati sono stati i primi cinque principi, i più influenti, preparati e ambiziosi membri dell'enorme famiglia reale dell'imperatore del Kakin. Gli ultimi avvenimenti hanno visto come il primo principe Benjamin sia il più qualificato (anche se soggetto a episodi di rabbia) per forza, istinto e capacità a succedere al padre, ma Tserriednich è forse il più brillante tra i cinque.

Il quarto principe è un vero talento naturale nell'utilizzo del Nen, nonché un brillante stratega, tuttavia, affianco a queste doti non di poco conto, va unita una natura estremamente violenta e malvagia, natura che la sua guardia del corpo ha colto da subito.

Le enormi doti di Tserriednich gli hanno permesso di padroneggiare il Nen in pochissime ore, e nell'ultimo capitolo, il principe è addirittura riuscito a creare una seconda bestia di Nen solo con la sua aura.

Ora, Tserriednich può passare ad apprendere lo Zetsu (l'azzeramento della propria aura), e dopo potrà sviluppare una sua tecnica personale basta sulla sua tipologia. Già così, il quarto principe è una figura da temere, e solo i prossimi capitoli di Hunter x Hunter ci riveleranno se sarà proprio lui il nemico finale da abbattere.