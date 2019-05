Hunter x Hunter: Vediamo la nuova stupenda action-figure di Killua!

Uno dei personaggi più amati del manga Hunter x Hunter è sicuramente Killua, il compagno di viaggio del protagonista Gon. Solamente ieri abbiamo potuto ammirare un tenero cosplay raffigurante Killua e la sorella Alluka. Ed è proprio di Killua, che è stata annunciata una stupenda figure!

Di recente Hunter x Hunter ha compiuto ventun anni e nonostante il manga, pubblicato sulle pagine della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, fatichi a continuare a cause delle lunghe pause prese dell'autore a causa di problemi di salute, la serie rimane una delle più amate dagli appassionati.

Ed è proprio grazie al grande seguito di cui la serie può ancora vantare che Tatsumaki Studio, un'azienda che si occupa di realizzare action-figure in pcv dall'alto valore qualitativo, ha annunciato una stupenda statua raffigurante il personaggio Killua. Come potete ammirare nel post in fondo alla notizia, il coprotagonista di Hunter x Hunter è stato realizzato mentre compie uno dei suoi attacchi più potenti, Kanmuro o Godspeed.

Purtroppo non siamo ancora a conoscenza di informazioni riguardanti il periodo di disponibilità e il prezzo, che possiamo supporre, essendo realizzata da Tatsumaki Studio, si posizionerà in una fascia alta. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una stupenda illustrazione di Hunter x Hunter realizzata da un fan.