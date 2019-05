Hunter x Hunter: vediamo un tenero cosplay di Killua e la sorella Alluka

Hunter x Hunter è sicuramente uno dei manga della rivista giapponese Weekly Shonen Jump più amati dai fan di tutto il mondo e lo dimostra il grande seguito che ha ancora oggi la serie, nonostante la pubblicazione singhiozzante a causa dei problemi di salute dell'autore. A dimostrazione, vediamo un tenero cosplay dei personaggi Killua e Alluka.

Il manga di Yoshihiro Togashi ha compiuto ventun anni nemmeno due mesi fa e con trentasei volumi pubblicati la serie continua, con grandi pause tra un capitolo e l'altro a causa dei gravi problemi di salute alla schiena dell'autore.

Per festeggiare l'anniversario della serie abbiamo visto l'arrivo di un escape room a tema Hunter x Hunter. Tuttavia, anche i fan continuano ad omaggiare la serie e come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, attraverso meravigliosi cosplay.

Pubblicate su Twitter dall'account @MoChi_cosaka, possiamo ammirare le tenere foto che ritraggono i due cosplayer nei panni di Killua e la sorella minore Alluka. I due figli di Silva a Kikyo Zoldyck, risultano molto convincenti grazie ai dettagli dei costumi.

Di recente abbiamo potuto ammirare un altro gesto di affetto verso la serie da parte di un fan, che ha realizzato una stupenda illustrazione di Hunter x Hunter.