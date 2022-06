Hunter x Hunter: la vendetta di Kurapika nella figure di RD Studio

Il mondo del collezionismo è un fenomeno molto ricercato in Giappone e in Occidente che cresce parallelamente alla popolarità dei titoli da cui sono ispirati. Ad ogni modo, a breve tornerà Hunter x Hunter con un nuovo capitolo, annuncio che ha risvegliato anche il merchandising a tema.

Il sensei ha iniziato a premere sull'acceleratore per ultimare gli ultimi capitoli a disposizione e terminare così il nuovo volume del manga. Non sappiamo ancora quando tornerà Hunter x Hunter su Jump, tuttavia la notizia del ritorno di Yoshihiro Togashi dietro la scrivania ha stuzzicato migliaia di appassionati in tutto il mondo nonché numerose compagnie dedite alla cura di modellini in scala in edizione limitata.

A tal proposito, recentemente RD Studio ha realizzato una figure originale dedicata ad uno dei personaggi principali della saga, Kurapika, attuale protagonista della saga del Continente Oscuro. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae dunque il noto membro del Clan Kuruta in due versioni, in scala 1/4 e 1/6, proposti rispettivamente al costo di 675 e 440 euro. I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale con un acconto per una consegna garantita entro la fine del primo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.