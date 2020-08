Hunter x Hunter: un video parodia riassume la storia di Gon e compagni

Pubblicata per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel marzo 1998, Hunter x Hunter è una serie capace di coinvolgere i lettori, appassionarli grazie alle sfumature che caratterizzano ogni personaggio importante, e portarli nel pericoloso mondo degli Hunter, e un fan ha voluto riassumere tutto questo con un simpatico video.

Il sogno di Gon Freecss di diventare un Hunter e di ritrovare suo padre Ging sia ancora in grado di conquistare le nuove generazioni di lettori, le continue pause, l'attesa per il finale del manga, e il record negativo di 79 settimane senza pubblicazione dei nuovi capitoli, rischiano di allontanare molti dall'universo creato da Yoshiro Togashi.

Ponendosi come obiettivo quello di riassumere il fulcro narrativo di Hunter x Hunter in maniera del tutto simpatica ed estremamente rapida, l'utente @blackexcellencebaby ha condiviso su Reddit il video che trovate in calce alla notizia. Il fan ha indossato i panni di Gon e di altri personaggi principali, mostrando come l'obiettivo del protagonista abbia influenzato le azioni dei suoi compagni.

Partendo alla ricerca del padre, Gon si è trovato a dover affrontare diverse situazioni, più o meno complicate, dove spesso è stato accompagnato da Killua. Leorio ha deciso di inseguire i suoi sogni dopo aver visto la determinazione di Gon, mentre la tragica storia di Kurapika viene riassunta con l'ultimo dei Kuruta che cerca di uccidere dei ragni, riferimento alla Brigata Fantasma che ha sterminato il suo clan.

Di recente Chrollo Lucifer ha preso vita con un fedele cosplay, e ricordiamo che secondo lo stesso Togashi Hunter x Hunter poteva finire diversi capitoli fa, dopo l'arco delle elezioni del presidente degli Hunter.