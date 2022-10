Hunter x Hunter: il video promozionale di Shueisha per l'uscita del volume 37

La pubblicazione del capitolo 391 di Hunter x Hunter ha segnato l’effettivo ritorno di Yoshihiro Togashi, e presto i lettori giapponesi potranno avere tra le mani un nuovo tankobon da aggiungere alla collezione. Infatti, mancano pochi giorni all’arrivo in Giappone del volume 37, presentato con uno speciale video promozionale.

In concomitanza con l’uscita su MangaPlus del nuovo capitolo, dopo quasi quattro anni di pausa, la casa editrice Shueisha ha diffuso attraverso i social il video che potete vedere in fondo alla pagina. Una serie di messaggi celebrativi del ritorno del volume, e di informazioni legate all’arco del succession contest, iniziato col capitolo 349, lasciano poi spazio alla copertina del volume 37, interamente dedicata al personaggio di Morena Prudo, leader della famiglia Heil-Ly, uno dei tre gruppi mafiosi più potenti nell’Impero Kakin, e molto vicina al quarto principe Tserriednich.

Il volume, che conterrà i capitolo dal 381 al 390, arriverà in Giappone il 4 novembre 2022, come ribadito nei secondi finali del video, accompagnato da una colonna sonora decisamente in linea con l’atmosfera che sta caratterizzando l’arco in corso. Per concludere ricordiamo che presto cis sarà una mostra dedicata ai lavori del maestro Togashi, vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti dal maestro Togashi.