Hunter x Hunter: La Vittoria di St. Gon, uno splendido dipinto in stile classico

Hunter x Hunter è sicuramente una tra le serie nipponiche più apprezzate al mondo. Una serie che, purtroppo, è stata fermata dai continui problemi di salute del mangaka e che hanno comportato una serializzazione frammentata e discontinua. Eppure, ciò non ha impedito all'anime di avere un riscontro di pubblico al livello dei grandi.

È molto probabile che dovremmo aspettare ancora un bel po' prima che la pubblicazione del manga possa riprendere e, forse, non vedremo mai un'altra stagione dell'anime, tuttavia questo non impedisce ai fan di dimostrare il grande affetto che provano per Hunter x Hunter. Giusto qualche giorno fa abbiamo visto come un artista di Reddit abbia realizzato uno splendido dipinto di Gon con pennello e pittura mentre un altro abbia dato vita a un mash up fuori da qualsiasi concezione in cui Hisoka vestiva i panni di, udite udite, Ronald McDonald.

Ebbene, continuando su questa linea, oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un altro splendido dipinto, realizzato in stile classico, che immortala il momento in cui un Gon fuori controllo, in versione adulta, schiaccia sotto i piedi la temibile ma impotente Nefepitou. Se hai visto l'anime sicuramente ricorderai come se fosse ieri l'incredibile battaglia che i due hanno dato vita e ricorderai anche la trasformazione che il nostro protagonista aveva subito, trasformazione che l'artista di Twitter Takumitoxin ha rappresentato realisticamente e magistralmente nel dipinto ripotato in calce all'articolo e che è stato intitolato "Vittoria di St. Gon" a richiamare i quadri classici cristiani.

Sicuramente è un disegno insolito per i canoni a cui i fan ci hanno abituati, ma dobbiamo ammettere che sprizza originalità da tutti i pori. Tu cosa ne pensi? Ti piace? Scrivilo qui sotto nei commenti.