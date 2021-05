Hunter x Hunter: il volto di Hisoka e Illumi nella realtà? l'esperimento geniale di un fan

Il manga di Hunter x Hunter è ormai fermo da troppo tempo in quanto Yoshihiro Togashi è nel pieno della sua più lunga pausa dall'inizio della serializzazione. Attualmente il maestro non ha fornito alcun dettaglio o aggiornamento sulla sua salute o sullo stato dei lavori della sua opera, tuttavia i fan stanno continuando a supportarlo.

Con una serializzazione tanto incostante e una trama così articolata, Hunter x Hunter non potrebbe che essere ancora tanto lontano dal finale e probabilmente lo resterà a lungo se il sensei non tornerà dietro la scrivania della redazione di Weekly Shonen Jump. Nonostante ciò, è encomiabile il supporto dei lettori che stanno continuando a dedicare al franchise epiche manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche piuttosto originali e interessanti.

Crayon Deathnote, infatti, è tornato a mettere mani su Artbreeder e Photohsop per tentare di ricostruire il volto di due celebri personaggi di Hunter x Hunter, Hisoka e Illumi. Il risultato in questione è disponibile nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia. Potete notare, dunque, una somiglianza a tratti inquietante rispetto ai personaggi originali, una rappresentazione grafica che riesce perfettamente ad emulare le caratteristiche di due individui misteriosi quanto complessi.

