Hunter x Hunter volume 37, rivelata la copertina: ecco chi è il personaggio disegnato

Il ritorno di Hunter x Hunter è ormai ufficiale. Sulle pagine di Weekly Shonen Jump, nei prossimi mesi, prenderanno corpo nuovi scontri tra i potenziali regnanti dell'impero di Kakin. Ancora una volta ognuno tesserà le proprie fila, portando avanti strategie, piani, omicidi e tanto altro ancora, che terranno incollati i lettori alle pagine.

In contemporanea però, in Giappone verrà pubblicato anche il volume 37 di Hunter x Hunter. Come di consueto, quando Yoshihiro Togashi torna a pubblicare i capitoli su rivista viene anche pubblicato il volume che colleziona i dieci capitoli precedenti. In questo caso, il tankobon in questione conterrà i capitoli dal 381 al 390. In queste ore, insieme all'annuncio del ritorno del manga, è stato però rivelato anche il disegno principale del volume.

La copertina del volume 37 di Hunter x Hunter vede protagonista una figura che è rimasta molto in disparte dalle scene principali, con poche comparse. Si tratta però di un personaggio molto potente che sicuramente farà sentire il proprio peso nelle prossime fasi: si tratta di Morena Prudo, capo della famiglia Heil-Ly, uno dei gruppi criminali più grossi di Kakin, e che collabora a stretto contatto con il quarto principe Tserriednich.

Il disegno di Togashi è in bianco e nero ma comunque ricco di dettagli e molto curato. Vedremo se il personaggio tornerà in azione nei prossimi capitoli del manga.