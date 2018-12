Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi ci regala uno shikishi per la Jump Festa

In occasione della Jump Festa, l'imperdibile rassegna che la Shueisha dedica ai suoi manga e alle sue riviste una volta all'anno a dicembre, tutti gli autori della scuderia Jump preparano dei bozzetti da esposizione. Yoshihiro Togashi, autore di Hunter x Hunter, nello sketch che prepara ci mostra un personaggio che non vediamo da tempo.

Il protagonista dello shikishi che potete vedere nel tweet in calce è niente poco di meno che il protagonista stesso del manga: Gon. In Hunter x Hunter l'ultima apparizione del ragazzino risale al capitolo 345, ovvero oltre 45 capitoli e 5 anni fa, un'enormità per un personaggio principale. Nell'illustrazione in bianco e nero di Togashi, intorno a Gon, si possono anche vedere i volti in versione felina degli altri tre coprotagonisti: Killua, Kurapika e Leorio.

Non si sa quando il sensei tornerà alla carica per pubblicare sulla rivista Weekly Shonen Jump il nuovo ciclo di capitoli di Hunter x Hunter, che farà arrivare il manga al capitolo 400 se l'autore terrà il ritmo degli ultimi anni.