Hunter x Hunter: uno YouTuber come Netero, l'impresa fino al ritorno del manga

Il manga di Hunter x Hunter è ancora davvero lontano dal finale, in quanto la Saga del Continente Oscuro non è che ancora all'inizio. Togashi è fermo ormai da diversi anni e in rete alcuni appassionati hanno iniziato ad attendere il ritorno della serializzazione in maniera piuttosto bizzarra.

Nonostante il materiale sia sufficiente per una nuova stagione dell'anime di Hunter x Hunter, il franchise fatica a parlare di sé ad eccezione di alcuni progetti che emergono saltuariamente. Eppure, lo YouTuber giapponese Tarue Totugeki sembra essere riuscito nell'impresa di farsi conoscere da una fetta sempre più consistente di appassionati del gioiellino di Togashi.

Da gennaio 2020, infatti, lo YouTuber ha iniziato a condividere ogni giorno uno streaming che lo ritrae mentre si allena con lo stesso addestramento di Netero in cui sfodera 1000 pugni della gratitudine (1/10 rispetto a quelli del personaggio originale). Ciascuna delle live è rintracciabile nel suo canale YouYube, lo stesso rintracciabile tramite il link alla fonte, e Tarue ha intenzione di continuare finché Hunter x Hunter non riprenderà la serializzazione. Un'impresa encomiabile che non possiamo fare a meno di condividere insieme a voi qualora decidiate di dare un'occhiata al suo incredibile allenamento.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea di Tarue Totugeki, è geniale o una follia? Fatecelo sapere, come di consueto, nell'apposito riquadro dedicato ai commenti in fondo alla pagina.