Hyouka: Kyoto Animation annuncia un nuovo progetto anime

Lo studio Kyoto Animation è uno tra i più conosciuti al mondo. L'azienda, infatti, si è fatta apprezzare per l'elevato standard qualitativo delle sue produzioni, alcune delle quali ormai parti integranti dell'immaginario dell'animazione giapponese come Hyouka. E proprio questo titolo godrà a breve di una sorpresa.

Proprio oggi, infatti, Hyouka compie 10 anni dalla fine della prima distribuzione della serie televisiva sul suolo nipponico, evento che lo studio non si è lasciato scappare per tornare a lavorare sul franchise. La prima stagione dell'anime si componeva di ben 22 episodi, trasposizione che tuttavia ha faticato a proseguire a causa della serializzazione irregolare della light novel omonima.

Sin dal 2018, infatti, l'autore sta lavorando al settimo volume del romanzo ancora sprovvisto di una data d'uscita. Ad ogni modo, per festeggiare il 10° anniversario della serie tv, KyoAni ha annunciato un nuovo progetto per la saga.

La stagione 1 aveva coperto gli avvenimenti fino al quarto numero, dunque c'è materiale a sufficiente per una stagione da 12 episodi o per un lungometraggio cinematografico. Non ci resta comunque che attendere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane per conoscere di cosa tratterà questo nuovo progetto di Hyouka. E voi, invece, siete contenti di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.