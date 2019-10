Hypland presenta la nuova linea d'abbigliamento a tema Hunter x Hunter, scopriamo i prezzi

Lo scorso 6 settembre, Hypland ha annunciato la sua nuova linea d'abbigliamento a tema Hunter x Hunter, accolta con diffidenza dai fan per via dei prezzi solitamente poco accessibili. Oggi, dopo un mese e mezzo di attesa, l'azienda ha finalmente deciso di presentare la sua collezione, visibile cliccando sopra il link reperibile in calce.

I prodotti a tema comprendono stickers, t-shirt, borse e felpe, tutti disegnati per catturare lo spirito dell'opera di Yoshihiro Togashi. I prezzi alla fine si sono rivelati decisamente abbordabili: gli stickers costano 5 dollari l'uno, le t-shirt 30, le borse 18 e le felpe dai 40 ai 120 dollari. Considerato che la maggior parte dei capi sono 100% in cotone, il costo sembrerebbe essere più che onesto.



Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Hunter x Hunter è un manga creato nel 1998 da Yoshihiro Togashi, autore famoso per aver creato in precedenza Yu degli spettri. Il grande successo riscosso dall'opera ha portato alla nascita di una trasposizione anime da 62 episodi realizzata da Nippon Animation per Fuji TV dal 1999 al 2001. Oltre alla serie regolare, sono state prodotte anche tre serie OAV tra il 2002 ed il 2004 per un totale di 30 episodi. Dal 2 ottobre 2011 al 24 settembre 2014 poi, è andata in onda in Giappone un remake realizzato da Madhouse, che riporta in maniera più fedeli gli avvenimenti del manga.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono i prodotti Hypland? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!

FONTE: Hypland Quanto è interessante?







1