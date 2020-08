Hypnosis Mic, il primo anime interamente dedicato al mondo del rap ha una data d'uscita

Sono passati quasi cinque mesi dalla presentazione di Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Rhyme Anima, anche conosciuto come Hypnosis Mic, l'anime interamente dedicato al mondo del freestyle rap. Oggi, dopo mesi di silenzio, il profilo Twitter ufficiale ha finalmente svelato nuovi dettagli su produzione e data d'uscita.

A quanto pare, la serie debutterà in Giappone il 2 ottobre 2020, e sarà distribuita in Nord America da Aniplex. Un primo trailer condiviso lo scorso marzo indicava luglio come mese d'uscita, ma l'arrivo sul piccolo schermo è stato posticipato per problemi legati all'emergenza sanitaria. Al momento, non sappiamo se l'anime arriverà in Italia o meno.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla storia, che dovrebbe seguire le gesta di diversi rapper impegnati in una scalata al successo. Il mordente comunque dovrebbe essere rappresentato dalle tracce rap, scritte e interpretate da veri cantanti con diversi dischi d'oro alle spalle. A-1 Pictures, lo studio responsabile per la produzione dell'anime, ha confermato che ogni episodio vedrà la presenza di un brano completamente originale.

Katsumi Ono (Hataraki Man, Yu-Gi-Oh! 5D's, Girly Air Force) è stato posto alla direzione dell'anime, la cui trama è stata scritta dallo sceneggiatore Shin Yoshida (Yu-Gi-Oh!, Naruto Shippuden). Minako Shiba (Black Butler, Dakaichi) ha curato il character design dei protagonisti.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa quest'opera? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che lo stesso mese debutterà Jujutsu Kaisen, nuovo anime visibile su Crunchyroll.