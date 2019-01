I Cavalieri dello Zodiaco: l'attacco di Tisifone nelle prossime repliche su Italia 2

Continuano su Mediaset Italia 2 le repliche della leggendarie serie di animazione di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco! Dopo aver introdotto i potenti Cavalieri d’Argento (o Silver Saint se preferite), i prossimi episodi vedranno Pegasus e compagni alle prese col nuovo attacco orchestrato dalla pericolosa Saint dell’Ofiuco...

Come sempre vi proponiamo di seguito le trame e gli orari di messa in onda degli episodi de I Cavalieri dello Zodiaco che verranno trasmessi in settimana sulla rete televisiva Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre).

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #27 – LO SCUDO DELLA MEDUSA



Data: lunedì 14 dicembre 2018, ore 20:24 - 20:52

lunedì 14 dicembre 2018, ore 20:24 - 20:52 Trama: "Pegasus, Andromeda e Dragone precipitano con l'aereo sull'isola dove li attendono Tisifone e i suoi scagnozzi."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #28 – UNA VITTORIA A CARO PREZZO



Data: lunedì 14 dicembre 2018, ore 20:52 - 21:20

lunedì 14 dicembre 2018, ore 20:52 - 21:20 Trama: "Nel tentativo di salvare Pegasus ed Andromeda, Dragone si acceca cosi' da non guardare lo scudo di Medusa di Argo in grado di pietrificare qualunque cosa."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #29 – UN ATTACCO DECISO



Data: martedì 15 dicembre 2018, ore 20:31 - 21:00

martedì 15 dicembre 2018, ore 20:31 - 21:00 Trama: "Dragone rischia di restare cieco. Phoenix litiga con gli altri cavalieri ma si tratta di una mossa strategica per sviare il nemico."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #30 – L'IRA DI TISIFONE



Data: martedì 15 dicembre 2018, ore 21:00 - 21:28

martedì 15 dicembre 2018, ore 21:00 - 21:28 Trama: "Nel tentativo di salvare Lady Isabel, rapita da Damian, Pegasus resta gravemente ferito. Sopraggiunge Tisifone che intende eliminare Pegasus."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #31 – DUE FRATELLI ALLEATI



Data: mercoledì 16 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

mercoledì 16 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35 Trama: "Agape e Vesta, due nuovi cavalieri d'argento, lottano contro i cavalieri accorsi per salvare Lady Isabel."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #32 – RITORNO ALL'ISOLA NERA



Data: mercoledì 16 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

mercoledì 16 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05 Trama: "Pegasus accorre in aiuto di Phoenix tornato nell'isola della Regina Nera per liberarsi del malefico Jango e di tutti i suoi seguaci."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #33 – SIRIO RITORNA!



Data: giovedì 17 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

giovedì 17 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35 Trama: "Dragone incontra Demetrios, una sua vecchia conoscenza, che gli attribuisce la responsabilita' di non aver potuto accedere, in passato, all'armatura sacra."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #34 – UN AMICO RITROVATO



Data: giovedì 17 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

giovedì 17 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05 Trama: "Dragone decide di accettare la sfida di Demetrios. Ha pero' la peggio e al termine del combattimento si pente e prega Dragone di combattere accanto a Pegasus."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #35 – L'ACQUA DELLA VITA



Data: venerdì 18 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35

venerdì 18 dicembre 2018, ore 20:07 - 20:35 Trama: "Pegasus si reca in cima al monte Jandara dove sgorga l'acqua della vita che e' in grado di guarire Dragone. Al suo rientro l'armatura sacra e' sparita."

I Cavalieri dello Zodiaco – Episodio #36 – I CAVALIERI D'ORO



Data: venerdì 18 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05

venerdì 18 dicembre 2018, ore 20:35 - 21:05 Trama: "Il Grande Sacerdote incarica il cavaliere d'oro Scorpio di ritrovare le parti mancanti della sacra armatura."

Vi ricordiamo inoltre che le suddette dieci puntate de I Cavalieri dello Zodiaco verranno riproposte in replica anche nel fine settimana, a partire dalle ore 10:55 circa del mattino. Approfitterete di questo ciclo di repliche per rivedere lo scontro fra i Bronze Saint ed il pericolo Silver Saint di Perseus, che col suo micidiale scudo di Medusa aveva pietrificato i nostri eroi?