I Cavalieri dello Zodiaco: la designer del remake Netflix omaggia il suo idolo con Seiya

Oggi, 1 dicembre ricorre un compleanno importante per i fan de I Cavalieri dello Zodiaco: è il compleanno di Pegasus (all'anagrafe nipponica Seiya), per questo motivo la designer dell'anime remake di Netflix ha deciso di dedicare all'eroe un disegno, che al tempo stesso omaggia un suo prezioso idolo che ha fatto la storia del franchise.

Parliamo di Terumi Nishii, la responsabile del character design in forza allo studio MEIRIS: si tratta dello staff di animazione che sta producendo il remake in CGI de I Cavalieri dello Zodiaco, che esordirà su Netflix durante l'estate del 2019.

Oggi, 1 dicembre, come già detto, ricorre il compleanno di Pegasus e Nishii ha deciso di omaggiare il protagonista di Saint Seiya con un disegno che lo raffigura: non solo, perché la data odierna segna anche un avvenimento doloroso per la saga, in quanto il 1 dicembre del 2011 ci lasciava Shingo Araki. Si tratta, per chi non lo conoscesse, del leggendario character designer che ha curato il lato artistico della serie classica de I Cavalieri dello Zodiaco.

La producer di Knights of the Zodiac ha accompagnato il disegno con la seguente frase commemorativa: "Oggi è l'anniversario della morte di Shingo Araki. Sarà per sempre il mio più grande eroe".

Anche per noi, Terumi.