I Cavalieri dello Zodiaco: Le porte del Paradiso, in arrivo l'edizione Home Video?

Tramite un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, Yamato Video ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda I Cavalieri dello Zodiaco: Le porte del Paradiso. Che sia in procinto di arrivare a disposizione dei fan una versione Home Video per il quinto lungometraggio animato della saga?

I Cavalieri dello Zodiaco continuano a essere profondamente amati dai fan di tutto il mondo, e l'Italia non fa di certo eccezione, e anzi nello stivale si è sempre riscontrato un affetto davvero notevole per il brand creato da Masami Kurumada. Per questo ogni novità che li riguarda è di primaria importanza e genera sempre un grande eco mediatico, qualsiasi sia il genere di notizia.



Oggi vi riportiamo quella che potrebbe essere una grande acquisizione per il mercato casalingo legato al franchise italiano: Yamato Video ha pubblicato pochi minuti fa un post sulla sua pagina ufficiale Facebook in cui viene riportata la sinossi del quinto film ispirato alla saga, I Cavalieri dello Zodiaco: Le porte del Paradiso, posizionato dopo gli eventi della saga di Hades.



Molti hanno subito ipotizzato che si tratti di un modo per annunciare ufficiosamente l'arrivo della versione Home Video del lungometraggio animato, non si sa ancora se in formato DVD o in quello Blu-ray (oppure in entrambi). Nessuna informazione nemmeno sulla possibile data di uscita o sul prezzo che il prodotto potrebbe avere, anche se c'è da aspettarsi novità sul breve periodo in questo senso.



I Cavalieri dello Zodiaco: Le porte del Paradiso è stato trasmesso per la prima volta il 14 febbraio del 2004 in Giappone, per poi arrivare in italia su Hiro nel gennaio del 2009. Nel gennaio del 2013 Yamato Video a portato nei nostri cinema la pellicola con il titolo Capitolo del Regno dei Cieli: Overture, titolo che lo rendeva più fedele alla denominazione nipponica originale.



Che ne pensate de possibile annuncio in arrivo da parte di Yamato Video? Acquistereste I Cavalieri dello Zodiaco: Le porte del Paradiso nel caso arrivasse davvero in DVD e in Blu-ray?



Riportiamo in calce il post originale di Yamato Video, per chiunque fosse interessato a leggere la sinossi della pellicola.