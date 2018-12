I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas è ora disponibile su Netflix!

Tutti gli appassionati di animazione nipponica, abbonati al servizio streaming di Netflix, ricevono quest'oggi un'ulteriore e gradita novità: al catalogo anime, infatti, si è aggiunto da poche ore I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas, serie spin-off del capolavoro tratto dal manga di Masami Kurumada.

Disponibile in un unico blocco di episodi, I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas si compone di 26 episodi in totale ed è l'adattamento animato dell'omonimo manga di Shiori Teshirogi, che narra gli eventi antecedenti alla serie classica ambientando il racconto durante la precedente Guerra Santa tra i Cavalieri di Atena e l'esercito di Ade.

Lost Canvas fu pubblicato in Giappone a partire dal 2009 con uscite in formato DVD e Blu-Ray a cadenza bimestrale. Prodotto da TMS Entertainment, l'anime è disegnato da Yuko Hisawa e diretto da Osamu Nabeshima. L'edizione italiana è stata curata da Yamato Video, che portò la versione sottotitolata in italiano sul proprio canale You Tube, Yamato Animation. Solo di recente, invece, l'editore ha portato sui nostri scaffali la serie in due box home video (DVD e Blu-Ray) con tanto di doppiaggio in italiano.

I Cavalieri dello Zodiaco - Lost Canvas passa ora da Yamato Animation a Netflix e potrà essere guardato da tutti gli abbonati al servizio streaming americano.