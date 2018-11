I Cavalieri dello Zodiaco, Michi Himeno disegna Seiya in una versione inedia

Per commemorare il quindicesimo anniversario della linea di figure Myth Cloath, Bandai commercializzerà una statuetta accompagnata da un'illustrazione di Seiya ad opera di Michi Himeno, animatrice e character designer della serie I Cavalieri dello Zodiaco. Diamogli un'occhiata.

Sappiamo che, nonostante ormai abbiano fatto il loro debutto anni fa, I Cavalieri dello Zodiaco sono ancora molto amati dai fan di lunga data, oltre che capaci sempre di attrarre nuovi appassionati dalle giovani generazioni. Qualsiasi fan ricorderà ad esempio la linea di figure Myth Cloth di Bandai, che compie quest'anno i quindici anni dalla sua prima uscita, ricorrenza in onore del quale la stessa Bandai è pronta commercializzare la statuetta di Seiya di Pegasus, nella versione che si è vista nella scena finale del lungometraggio animato I Cavalieri dello Zodiaco: Le Porte del Paradiso (andato in onda nel 2004 in Giappone e nel 2009 in Italia, su Hiro).

Proprio sulla confezione di questa splendida statuetta, come potete vedere nell'immagine, è presente una splendida illustrazione di Michi Himeno, animatrice e character designer famosa per la sua collaborazione con la serie I Cavalieri dello Zodiaco, assieme al maestro Shingo Araki, nella saga dedicata ad Atena, ma che può vantare anche partecipazioni alle saghe di Lady Oscar e di UFO Robot Goldrake.

Che ne dite, vi piacciono la figure di Seiya e l'illustrazione di Michi Himeno?

I Cavalieri dello zodiaco è una saga di anime e manga creata nel 1985 da Masami Kurumada, comprendente varie opere a fumetti con i rispettivi adattamenti a cartoni animati, esordita col manga omonimo, a cui è seguita la produzione di un primo adattamento animato prodotto dalla Toei Animation fra il 1986 e il 1989.