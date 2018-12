I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya,online il primo trailer della serie Netflix

Netflix ha stato diffuso online il primo teaser trailer de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, l'atteso remake del celebre anime degli anni '80 basato sull'omonimo manga originale del maestro Masami Kurumada.

Il filmato, relativamente breve, è stato finalmente diffuso tramite Netflix durante l'evento CCXP2018 a San Paolo, Brasile. Lo stesso trailer è stato diffuso da Netflix Japan tradotto in lingua inglese. Sin dai primi secondi viene mostrato, in tutta la sua potenza, Seiya, seguito dai suoi prodi compagni. Il video sembra essere pregno di tensione, che lascia lo spettatore senza fiato sino alla fine, grazie anche alla scelta cinematografica di sfruttare la nota tecnica del Cavaliere di Pegasus quasi a chiudere il tutto con un botto.

Una grafica incredibile, grazie anche al lavoro in computer grafica sui vari personaggi da parte del character designer Terumi Nishii (Saint Seiya The Lost Canvas, Le Bizzarre Avventure di JoJo) e al designer delle armature Takashi Okazaki (creatore di Afro Samurai, disegnatore dei personaggi di Summer Wars). Per quanto sia solo una manciata di secondi, il trailer (in calce all'articolo) offre già una visione di ciò che ci aspetterà.

Ricordiamo che la prima stagione della serie, in arrivo sulla piattaforma streaming, sarà composta da un totale di 12 episodi, della durata di 30 minuti ciascuno, che narreranno la storia delle Galaxian Wars fino a quella dei Silver Saints.

Qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale proposta da Netflix:

"I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya segue le avventure di giovani guerrieri noti con il nome di “Cavalieri”, protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura ispirata alla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri aiutano Atena nella sua battaglia contro i potenti dei dell’Olimpo, decisi a distruggere l’umanità."

La serie de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà diretta da Yoshiharu Ashino (noto per Tweeny Witches, CROSS ANGE Rondo di Angel and Dragon) presso lo studio Toei Animation. A lavorare sulle sceneggiature troviamo Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger.

Vi è piaciuto il primo trailer di questo fantastico remake? L'attesa è ancora lunga, dovremo quindi pazientare ancora un pò prima di soddisfare la nostra curiosità.