I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya e Ultraman tra gli annunci Netflix per il 2019

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, continua ad ampliare con successo la sua programmazione di titoli anime originali. In occasione dell’Anime Lineup Presentation tenuto all’Akiba Theatre di Tokyo, Netflix ha presentato alcune importanti novità per il prossimo anno.

I titoli annunciati si aggiungono alla crescente offerta Anime di Netflix, che ha già conquistato i fan di tutto il mondo con serie come DEVILMAN Crybaby e B: The Beginning. Nel corso del 2019, gli utenti di tutto il mondo potranno scoprire nuovi contenuti Anime, ma anche rivivere alcune delle storie che già conoscono e amano, tra cui I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINT SEIYA, ULTRAMAN e NEON GENESIS EVANGELION.

Di seguito maggiori dettagli sui titoli annunciati da Netflix a Tokyo.

RILAKKUMA AND KAORU

Disponibile dal 19 aprile 2019

Sinossi: "Quando una donna intorno ai 30 anni inizia a condividere il suo appartamento con un tenero orsacchiotto, che ha deciso di stabilirsi con lei, scopre il semplice e rilassante segreto della vita."

Regista: Masahito Kobayashi

Masahito Kobayashi Sceneggiatore: Naoko Ogigami

Naoko Ogigami Creative Advisor: Aki Kondo

Aki Kondo Diritti di produzione: San-X

San-X Casa di produzione: dwarf studios

dwarf studios Protagonista: Mikako Tabe

NEON GENESIS EVANGELION

Disponibile dalla primavera 2019

Sinossi: "A.D. 2015. Tokyo 3 è sotto attacco, minacciata da potenti creature conosciute come “Angeli”. Il protagonista, Shinji Ikari, viene scelto per pilotare l’Humanoid Decisive Weapon Evangelion – l’unico mezzo con cui gli esseri umani possono sperare di combattere contro gli Angeli. La battaglia per il destino delll’umanità inizia ora. Chi sono esattamente gli Angeli? Quale destino attende i giovani piloti e il genere umano?"

Oltre a NEON GENESIS EVANGELION, anche EVANGELION: DEATH TRUE² e THE END OF EVANGELION saranno prossimamente disponibili su Netflix.

Regista: Hideaki Anno

Hideaki Anno Planning / Draft: Hideaki Anno

Hideaki Anno Design personaggi: Yoshiyuki Sadamoto

Yoshiyuki Sadamoto Mechanic Design: Ikuto Yamashita, Hideaki Anno

Ikuto Yamashita, Hideaki Anno Casa di produzione: Studio Khara

Studio Khara Cast: Megumi Ogata, Kotono Mitsuishi, Yuriko Yamaguchi, Megumi Hayashibara, Yuko Miyamura

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: Saint Seya

Disponibile dall’estate 2019

Sinossi: "I CAVALIERI DELLO ZODIACO: Saint Seya segue le avventure dei giovani “Cavalieri”, protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura ispirata alla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri aiutano Atena nella sua battaglia contro i potenti dei dell’Olimpo, decisi a distruggere l’umanità."

Regista: Yoshiharu Ashino

Yoshiharu Ashino Story Editor & Head Writer: Eugene Son (Avengers: Secret Wars)

Eugene Son (Avengers: Secret Wars) Design personaggi: Terumi Ishii

Terumi Ishii Design costumi: Takashi Okazaki

Takashi Okazaki Casa di produzione: Toei Animation



7SEEDS

Disponibile da aprile 2019

Sinossi: "Un gigantesco meteorite si è abbattuto sul nostro pianeta. Tutti gli organismi viventi, uomini compresi, sono stati cancellati dalla faccia della terra. Il governo, in previsione di questa tragedia, ha adottato estreme misure di sicurezza attuando il progetto 7SEEDS: cinque gruppi di sette giovani uomini e donne sono stati accuratamente selezionati e suddivisi in squadre. Ogni partecipante cerca disperatamente di sopravvivere su un’isola deserta."

Regista: Yukio Takahashi

Yukio Takahashi Story Editor: Touko Machida

Touko Machida Design personaggi: Yoko Satoh

Yoko Satoh Casa di produzione: GONZO

GONZO Cast: Nao Touyama, Jun Fukuyama, Katsuyuki Konishi, Yoko Soumi, Kana Asumi, Akira Ishida, Aoi Yuuki, Kazuhiko Inoue

ULTRAMAN

Disponibile dal 1° aprile 2019

Sinossi: "Sono passati diversi anni dagli avvenimenti con protagonista Ultraman e il leggendario “Gigante di Luce” (光の巨人 Hikari no Kyojin), sparito dopo aver combattuto gli alieni giganti che invasero la Terra. Il figlio di Shin Hayata, Shinjiro, sembra possedere una strana abilità, e sarà proprio questa, insieme all’incredibile scoperta di essere il figlio di Ultraman, a guidarlo, fino a farlo a diventare il nuovo Ultraman: l’unico in grado di combattere gli alieni che stanno nuovamente invadendo la Terra."

Registi: Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki

Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki Musica: Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi

Nobuko Toda, Kazuma Jinnouchi Casa di produzione: Production I.G, SOLA DIGITAL ARTS

Production I.G, SOLA DIGITAL ARTS Cast: Ryohei Kimura, Takuya Eguchi, Megumi Han, Hideyuki Tanaka

Quale dei nuovi anime annunciati da Netflix ha colto maggiormente la vostra attenzione?