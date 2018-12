I Cavalieri dello Zodiaco: la serie classica di Saint Seiya torna su Italia 2!

A quanto pare I Cavalieri dello Zodiaco stanno tornando sulle reti televisive Mediaset. Parliamo della serie classica ispirata al manga di Masami Murumada, che dovrebbe essere trasmessa in replica su Italia 2. Vediamo i dettagli dopo il salto.

L'informazione sembra provenire dai listini aggiornati di Publitalia, nei quali figura proprio il ritorno de I Cavalieri dello Zodiaco in palinsesto su Mediaset Italia 2. La notizia assume, poi, un valore ancora maggiore nel momento in cui Ivo De Palma - storico doppiatore italiano, voce ufficiale di Pegasus - ha condiviso la notizia sulla propria pagina Facebook ufficiale.

La decisione di Mediaset, probabilmente, proviene dalla voglia di cavalcare nuovamente il franchise in vista dell'uscita del remake targato Netflix, intitolato proprio I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya. Ivo de Palma, infatti, ha scherzato sul fatto che, in questo frangente, saremo sicuro che le voci italiane sono quelle appartenenti al cast storico dell'edizione italiana, lasciando intendere che non abbiamo ancora alcuna ufficialità sul fatto che la crew originale (de Palma compreso) possa prestare le proprie voci alla serie anime in uscita nell'estate 2019.

A quanto pare, Saint Seiya tornerà su Italia 2 a partire dal mese di gennaio 2019. Una programmazione che, con la giusta cadenza, potrebbe terminare proprio in prossimità dell'uscita del remake di Netflix, attualmente in fase di produzione presso lo Studio MEIRIS.