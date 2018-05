I creatori di The Promised Neverland hanno espresso la loro gioia riguardo l'anime

The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu riceverà molto presto un adattamento animato. La notizia che la serie diventerà presto un anime ha reso felici milioni di fan, ma i creatori del manga non si erano ancora espressi sulla questione, almeno fino a oggi.

Con l'hype dei lettori alle stelle, un periodo di lancio fissato per Gennaio 2019 e un primo teaser trailer, l'anime di The Promised Neverland è più reale che mai, e ora il creatore e l'illustratrice della serie manga originale hanno condiviso le loro sensazioni riguardo l'adattamento.

Il creatore della serie, Kaiu Shirai, è molto eccitato per la cosa, e ha affermato: "Un adattamento anime in TV! Grazie! Ho letto la sceneggiatura fino al terzo episodio, e anche se è uguale al manga su cui si basa, mostra le cose in modo diverso. Con il lavoro originale e l'anime, otterrete il doppio del divertimento." Ciò di cui Shirai è personalmente più entusiasta è che "C'è una scena nel secondo episodio che non vedo l'ora che venga trasmessa. Spero che possiamo goderci tutto questo insieme!"

Anche l'illustratrice Posuka Demizu è entusiasta della serie, affermando: "Sono entrata in un mondo fantastico! Grazie per il vostro supporto!". Potete trovare i post dei due artisti in calce alla notizia.

L'anime di The Promised Neverland arriverà sugli schermi giapponesi a Gennaio 2019.