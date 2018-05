I direttori della terza stagione de L'attacco dei GIganti anticipano un grande conflitto!

La terza stagione de L’attacco dei Giganti è senza dubbio uno degli anime più attesi di questo 2018, e man mano che ci avviciniamo alla sua data di esordio sul circuito televisivo nipponico, attualmente fissata per il mese di luglio, la produzione sta pian piano svelando sempre più dettagli.

In seguito al rilascio del primo trailer ufficiale, i fan hanno cominciato a domandarsi se l’anime si concentrerà principalmente sul grande scontro fra Levi e l’uomo misterioso comparso all’inizio del filmato. La buona notizia emersa proprio nelle ultime ore è che questo attesissimo conflitto sarà grande tanto quanto sperato dai fan.



Durante un’intervista rilasciata dai direttori Araki Tetsuro e Koizuka Masashi, e pubblicata sul numero di giugno di Animage, i registi hanno parlato della lotta tra Levi e Kenny. Proprio Koizuka ha spiegato che il trailer dimostra perfettamente i legami emotivi tra i due personaggi, anticipando che la stagione alle porte mostrerà finalmente le emozioni di Levi. Araki ha infatti confermato che la “furia assoluta” del personaggio sarà uno dei punti salienti della terza stagione.

Affinché questa lotta risulti persino più grande, le scene d’azione vanteranno la stessa qualità di quelle proposte dal trailer. Dato che il conflitto tra umani giocherà un ruolo fondamentale nella stagione, Koizuka ha voluto rassicurare i fan affermando “Penso che le scene d’azione, da sole, forniranno a tutti un gustoso assaggio di questa novità per Attack on Titan”.

Fortunatamente non dovremo aspettare ancora molto per poter infine ammirare i nuovi episodi della serie e le suddette scene menzionate da Koizuka, poiché il primo episodio della prossima stagione verrà trasmesso il 22 luglio sulla rete nipponica NHK. Recentemente è stato inoltre confermato che la terza stagione de L'attacco dei Giganti sarà composta in tutto da 24 episodi.