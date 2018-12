I disegnatori di Dragon Ball augurano buon Natale con delle illustrazioni

Nel periodo natalizio molti autori si dilettano nel raffigurare i propri personaggi in versione Babbo Natale, o comunque in un contesto invernale. Due dei disegnatori di Dragon Ball, Toyotaro e Dragon Garow Lee pubblicano due sketch dedicati ai fan per augurare buon Natale.

In calce potete vedere le illustrazioni che i due autori hanno preparato e pubblicato nella giornata di oggi. Toyotaro, disegnatore di Dragon Ball Super, ha scelto di far indossare a Jaco, protagonista di Jaco the Galactic Patrolman e apparso numerose volte anche nel manga di Dragon Ball Super, il famoso cappello di Babbo Natale e la sua giacca rossa, mentre saluta i lettori con un "Merry Christmas".

Dragon Garow Lee, autore del famoso spin-off dedicato a Yamcha intitolato proprio Vita da Yamcha, riprende proprio questo personaggio per il suo sketch natalizio, con il protagonista del suo fumetto che indossa gli abiti da Babbo Natale e ha un sacco sulle spalle. Quale tra le due è la vostra illustrazione preferita?