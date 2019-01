I fan americani in delirio per l'uscita di Dragon Ball Super: Broly

Per averne un assaggio vi basta dare un'occhiata ai post provenienti dai social network americani riportati in calce. A confermare il tutto e a gettare benzina sul fuoco dell'hype arrivano anche le dichiarazioni del CEO di Funimation Gen Fukunaga :

A quanto sembra, anche per gli Stati Uniti d'America la situazione sarà paragonabile, almeno a giudicare dalle reazioni che stanno avendo i fan nelle ultime ore di attesa che li separano dalla visione. Oggi mercoledì 16 gennaio esce infatti negli USA Dragon Ball Super: Broly, e gli appassionati hanno un misto di ansia e aspettativa, condita con una grande dose di eccitazione, per l'opera che riscriverà e canonizzerà la storia di personaggi mai apparsi ufficialmente come Gogeta e lo stesso Broly .

Per un fan di Dragon Ball probabilmente l'esperienza avuta nell'attesa di Dragon Ball Super: Broly non ha eguali nella storia del franchise. La crescita della macchina mediatica unita alla grandezza della velocità delle informazioni ha creato un'aspettativa e una fuga di dettagli senza precedenti. Ma, nonostante questo, gli incassi stanno dimostrando lo straordinario successo di pubblico che sta avendo la pellicola.

Finalmente è arrivato anche nei cinema degli Stati Uniti il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly , dopo la lunga attesa dell'ultimo mese. Gli appassionati non hanno trattenuto la loro gioia e la loro eccitazione per la visione di stasera, come dimostrano i social network.

I'm seein' that Broly movie tonight pic.twitter.com/ULasGufPN4 — Andrew it's January (@AWDtwit) 16 gennaio 2019

I’m gonna see @dragonballsuper Broly tonight and I’m so excited!!! pic.twitter.com/psT4UMjOgE — Southern Nerd 🖤💛 (@dtabascosauce) 16 gennaio 2019

Everybody going to see Broly tonight while I’m stuck at home doing college work. 😔 pic.twitter.com/p7FRRJYJD1 — 🔇😶 (@shoukomisan) 16 gennaio 2019

I’m really finna watch DBS Broly in theaters today pic.twitter.com/pFf7YsTWLO — London4x™ (@_ImTheAnswer) 16 gennaio 2019