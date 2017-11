I fan apprezzano il tempo che Boruto dedica alla costruzione dei rapporti!

Boruto: Naruto Next Generations è a volte sfavorevolmente paragonato all'anime originale di, ma l'ultimo episodio della serie animata finalmente è stato in grado di fare qualcosa che Naruto non ha mai fatto: prendersi del tempo all'Accademia Ninja.

Attenzione possibile Spoiler

Mentre la cerimonia di diploma si fa sempre più vicina, Boruto e i suoi amici organizzano una giornata di pesca per mangiare la "Carpa Eterna", un pesce inafferrabile che apparentemente ha un sapore così buono che ricorderanno per sempre. I fan, sin dall'inizio dello show, si sono divisi sulla sua lentezza rispetto al suo predecessore, ma l'episodio 34 è un buon esempio di ciò che Boruto riesce a fare in modo diverso.

Nella serie originale, Naruto e i suoi amici ninja hanno trascorso meno di due episodi studiando presso l'Accademia Ninja prima di ottenere il titolo di Genin e poter andare in missioni ufficiali come ninja. La tensione della serie aumentò piuttosto rapidamente in effetti, soprattutto quando il Team 7 si trovò in una situazione molto più difficile di quella che avevano previsto, cioè quando Zabuza della Nebbia fece la sua comparsa nel 7° episodio.

Mentre Boruto: Naruto Next Generation potrebbe non aver avuto quell'aumento immediato della tensione, è molto apprezzato il tempo che il protagonista trascorre a conoscere i suoi personaggi al di fuori della battaglia. Su Reddit infatti, i fan non sentono che lo spettacolo abbia bisogno di correre esattamente come Naruto.

L'ultimo episodio è servito come commiato per il tempo che i ragazzi hanno trascorso presso l'Accademia Ninja, e mentre alcuni fan pensano che sia tempo che Boruto e i suoi compagni passino ad altre cose, i trenta episodi della serie hanno contribuito a stabilire quanto sia stato importante per loro questo periodo della loro vita.

La serie ci ha infatti regalato un montaggio pieno di emozioni sotto uno splendido cielo stellato, con alcune delle scene chiave viste fino ad ora, dando peso alla loro scissione post-accademica, cosa che Naruto non ha mai realmente affrontato.

Dato che la serie originale ha avuto un notevole problema di filler -dovendo coprire il tempo prima che l'anime raggiungesse gli eventi del manga- Boruto sembra un po' più gentile al confronto, forse perché il manga e l'anime vengono prodotti in un ritmo notevolmente differente rispetto alla serie precedente.

Boruto: Naruto Next Generations va in onda ogni Mercoledì su Tv Tokyo.