I fan di Bleach hanno animato l'impressionante scontro fra Byakuya Kuchiki e As Nodt!

Nonostante siano già trascorsi ben sedici mesi dalla conclusione del manga di Bleach , lo, che al tempo ne curò il lungo adattamento televisivo, non ha ancora comunicato ai propri fan se e quando l’ultimo arco narrativo della storia diverrà trasposto in anime.

Stanco di aspettare un'eventuale trasposizione ufficiale, un talentoso team di fan ha animato uno dei toccanti e drammatici combattimenti sostenuti da Byakuya Kuchiki nel corso della cosiddetta “Saga dei Mille Anni”, quando il capitano della Sesta Divisione del Gotei 13 si ritrovò a dover affrontare l’agghiacciante As Nodt, uno dei tremendi Sternritter dell’impero Wandenreich.



Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato realizzato da Retro Ryno ed il suo incredibile team vanta delle animazioni molto fluide, ed il design dei personaggi ricorda molto il tratto che -qualche anno fa- caratterizzava i disegni del sensei Kubo. Esclusi i lunghi titoli di coda, la clip dura soltanto tre minuti, ma il risultato finale è davvero impressionante e a nostro avviso supera il livello qualitativo raggiunto dall’anime vero e proprio di Bleach.



Qualora non abbiate letto l’ultimo arco narrativo dell’opera, vi invitiamo a non visionare il filmato, poiché questo potrebbe contenere degli importanti spoiler sulla trama del fumetto; in caso contrario, mettetevi comodi e godetevi finalmente uno dei momenti più belli e angoscioso di tutta la serie.