I fan di Boruto: Naruto Next Generations si schierano in difesa di Naruto come padre

Dire che ci sono alcuni padri veramente pessimi negli anime è un eufemismo. Mentre alcuni di questi papà sono davvero odiati, come, altri, come, divertono con le loro capacità genitoriali. Ildi Boruto: Naruto Next Generations è stato aggiunto a quest'ultima tipologia, ma i fan dell'eroe non sono d'accordo.

Dopotutto, Naruto sta davvero facendo del suo meglio con quello che ha. Su Twitter, i fan dell'anime si sono schierati a difesa delle capacità genitoriali di Naruto dopo che lo scrittore Andrea Ramirez ha dato il via al dibattito. Il giornalista ha pubblicato un articolo che spiega quanto il ninja si un ottimo padre, e i fan sono inclini a concordare con la sua valutazione. Le parole spese in difesa di Naruto sono state all'incirca quelle che trovate di seguito:

"Il Naruto che i fan hanno conosciuto anni fa non è lo stesso che i fan incontrano in Boruto: Naruto Next Generations. L'eroe non è più un ninja intraprendente desideroso di mettersi alla prova nel mondo. No, Naruto è diventato il settimo Hokage e si dedica pienamente al sogno che ha inseguito per tutta la sua vita. È solo che lo porta all'estremo. L'eroe fa quello che farebbe chiunque quando gli viene offerta una promozione: si spacca la schiena.

Desideroso di piacere, Naruto esagera con il suo titolo di Hokage proprio come ha fatto durante i suoi giorni da genin. Vuole dimostrare di essere la scelta giusta per il ruolo, e l'ex stella shonen deve navigare nella realtà di aver raggiunto il suo tanto desiderato sogno. Per quanto riguarda Boruto, il bambino ha difficoltà a vedere da dove viene Naruto. Non sa del passato di suo padre e Boruto si sente comprensibilmente geloso. Naruto considera l'intero villaggio come la sua famiglia, e Boruto non è entusiasta di condividere suo padre.

Questi sentimenti si manifestano nei comportamenti del giovane ninja, atti ad attirare l'attenzione del padre, ma è solo una questione di tempo prima che il ragazzo trovi un modo migliorare il suo rapporto con Naruto." Non sorprende davvero che i fan abbiano fatto rimbalzare il pezzo per tutto il web non trovate?

Potete trovare alcune delle migliori reazioni dei fan di Boruto in calce alla notizia.