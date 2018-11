I fan di Boruto: Naruto Next Generations sono già pazzi del nuovo personaggio dell'anime!

Durante il più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations, il biondo protagonista della vicenda ha incontrato un nuovo personaggio che, a quanto pare, ha immediatamente conquistato la simpatia dei fan. Chi sarà mai? Tutte le risposte subito dopo il salto!

Dopo aver seguito in lungo e in largo le tracce del compagno Mitsuki, che recentemente ha abbandonato il Villaggio della Foglia, Boruto Uzumaki è finalmente riuscito a trovarlo. Avvenuto nei pressi del Villaggio della Roccia, il loro incontro non è andato esattamente come sperato, in quanto Mitsuki ha finto di tradire il compagno e lo ha colpito con una tecnica del fulmine.



L’attacco di Mitsuki ha lasciato Boruto privo di sensi per qualche tempo, costringendo anche i compagni di missione, Sarada Uchiha e i membri del Team 10 (Inojin, Shikadai e ChoCho), nella complessa posizione di dover decidere se tornare a Konoha o se continuare a cercare Mitsuki nel Paese della Terra.



Mentre Sarada e Shikadai sorvegliavano il corpo di Boruto e discutevano circa le loro più recenti scelte, il gruppo si è imbattuto nel più improbabile degli alleati: un piccolo Akuta abbandonato dai suoi cugini più grandi, Kokuyou e Sekiei. I giovani Genin hanno immediatamente compreso che il piccolo sarà uno strumento molto utile, che appunto li aiuterà a dimostrare a Naruto Uzumaki e al resto del Villaggio della Foglia la minaccia rappresentata dal gruppo di Mitsuki è reale.



Così come il piccolo Akuta ha subito preso in simpatia Inojin, che addirittura è stato nominato custode ufficiale della creatura, il pubblico ha dimostrato di aver gradito non poco l’introduzione del personaggio, e vi è persino chi si preoccupa già per le sue incerte sorti. Fra i messaggi pubblicati dalla community su Reddit, infatti, ve ne sono diversi in cui gli utenti si domandano se questo morirà per salvare Inojin.

Anche voi temete che il personaggio incontri molto presto la propria fine? E soprattutto, cosa ne pensate della creatura introdotta nel più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations?