I fan celebrano il 2019, anno in cui è ambientato il capolavoro Akira

Con l'arrivo del 2019 siamo entrati nell'anno in cui Katsuhiro Ōtomo aveva immaginato si sarebbero svolte le vicende del suo capolavoro assoluto: Akira. Andiamo a scoprire come i fan hanno deciso di festeggiare questa particolare coincidenza storica.

Finalmente ci siamo, il 2019 è arrivato. Ma questo non solo sarà un anno cruciale per l'intera industriale legata ad anime e manga, con novità, nuovi episodi di serie affermate e grandi ritorni. No, il 2019 è anche uno di quegli anni che più hanno segnato l'immaginario degli appassionati dell'animazione, e per un motivo preciso e perfettamente comprensibile.

Ovviamente, stiamo parlando di Akira, il capolavoro anime di Katsuhiro Ōtomo uscito nel 1988 e ambientato proprio nel 2019. Il mastodontico lungometraggio ha ampiamente superato la prova del tempo, con uno stile e un sottotesto filosofico ed esistenziale che hanno valori universali e atemporali. Proprio in virtù di queste sue straordinarie caratteristiche, i fan hanno continuato a mantenere viva la passione, e, con l'avvento del nuovo anno, ecco che dimostrano quanto grande fosse l'attesa per il raggiungimento di questo particolare momento storico, anche se solo sul piano simbolico.

Come potete vedere dai vari post pubblicati da utenti Twitter riportati in calce alla notizia, molti appassionati hanno ricordato al mondo che, nella finzione immaginata da Katsuhiro Ōtomo, il 2019 vedeva una Neo Tokyo che si ergeva a 31 anni di distanza dalla terza guerra mondiale. Non solo: per una strana coincidenza anche Blade Runner si ambienta nello stesso anno, confermandolo come un vero e proprio paradiso per gli amanti della fantascienza cyberpunk.

Ricordiamo che Akira segue le avventure di Kaneda, un teppista appartenente ad una banda di motociclisti, impegnato nel tentativo di salvare l'amico Tetsuo dalle grinfie del governo, responsabile di aver sperimentato sul giovane. Come risultato Tetsuo ha acquisito poteri psichici enormi, che si legano in qualche modo al misterioso Akira, il personaggio che dà il titolo alla pellicola. Il tutto è immerso in un'atmosfera cyberpunk e onirica che, con l'aiuto della straordinaria colonna sonora, immette nell'animazione concetti complessi come la nascita dell'universo e la coscienza degli esseri umani.