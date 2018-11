I fan de L'Attacco dei Giganti eleggono il perfetto interprete live-action di Erwin Smith

Sebbene se ne parli assai di rado, Warner Bros. Pictures sta producendo un live-action de L’Attacco dei Giganti, la serie a fumetti scritta e disegnata da Hajime Isayama. Poiché la produzione non ha rivelato ancora alcun dettaglio sul cast del progetto, i fan stanno cercando di trovare autonomamente gli attori più adatti...

Dopo aver individuato un perfetto sosia in carne e ossa della meravigliosa Mikasa Ackerman, i fan de

L’Attacco dei Giganti si dichiarano pronti ad assegnare anche un altro importante ruolo: quello di Erwin Smith, il comandante dell’Armata Ricognitiva. Per impersonare un ruolo così delicato e importante, a quanto pare, i fan di Isayama scomoderebbero addirittura Chris Evans, l’attuale interprete di Captain America nel sempre più vasto Marvel Cinematic Universe.



Un’immagine comparativa consultabile in calce all’articolo evidenza infatti l’incredibile somiglianza fra Erwin e l’attore statunitense, che in effetti potrebbe essere il miglior candidato al mondo per la suddetta parte. E considerando che l’attore ha deciso di non firmare il rinnovo del contratto presso Marvel Studios, dopo Avengers 4 non è escluso che Evans non possa davvero ritrovarsi coinvolto nel progetto.

Vi riterreste soddisfatti qualora fosse appunto Chris Evans a interpretare il ruolo di Erwin Smith nel live-action de L'Attacco dei Giganti? E soprattutto, cosa ne pensate della loro innegabile somiglianza?