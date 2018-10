I fan de L'Attacco dei Giganti temono che l'opera sia ormai vicina alla conclusione!

L’Attacco dei Giganti è uno degli anime e manga più riusciti e apprezzati dell’ultimo decennio, in quanto Hajime Isayama, coi suoi imprevedibili colpi di testa, continua a sorprendere senza sosta i propri lettori. Eppure una recente notizia ha preoccupato molto i fan, che appunto temono sia ormai vicina la conclusione dell’opera...

Come segnalato su queste pagine soltanto un paio di giorni fa, l’editor del manga de L’Attacco dei Giganti ha recentemente annunciato delle importanti novità che riguardano l’opera. Stando alle sue parole, entro i prossimi due mesi dovrebbero avvenire quattro o cinque annunci molto importanti (inizialmente ne aveva anticipato solo tre, per poi correggersi con un secondo Tweet).



Poiché la casa editrice Kōdansha ed il sensei Isayama non hanno ancora commentato queste dichiarazioni, non sappiamo assolutamente nulla circa la portata degli annunci. A ragion veduta, i lettori stanno già temendo il peggio e vi è chi sospetta che la fine dell’opera sia ormai prossima.



D’altronde, l’attuale arco narrativo de L’Attacco dei Giganti ha preso una piega insospettabile, probabilmente senza via di ritorno. Di conseguenza, l’arco narrativo dedicato alla guerra tra Paradis e Marley potrebbe davvero decretare la fine del manga, o comunque fungere da apripista per la vera saga finale della fumetto, che quasi certamente è ormai dietro l’angolo.