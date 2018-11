I fan de L'Attacco dei Giganti trovano un perfetto doppione live-action di Mikasa

Quest'anno la terza stagione de L'attacco dei Giganti è stata molto simile ad una gallinella dalle uova d'oro. La serie ha ottenuto un tale favore e consenso, che la Warner Bros. Pictures si è detta pronta a sviluppare un adattamento live-action dell'opera e i fan pensano di aver trovato una perfetta sosia per uno dei personaggi preferiti.

Stiamo parlando di Mikasa Ackerman, figura femminile forte e decisa e pertanto amata dai fan. A quanto pare, qualcuno sembra aver trovato la ragazza perfetta per ricoprire tale ruolo.

Su diversi social media i fan si sono lanciati a proporre una loro versione del cast del live-action de L'Attacco dei Giganti e uno dei nomi proposti per il suolo di Mikasa è Karen Fukuhara, il cui curriculum parla già da solo.

La giovane attrice statunitense, attualmente ventiseienne, è nota per aver lavorato nel cast di Suicide Squad, ne panni del personaggio della DC Comics Katana. Molto probabilmente i fan hanno pensato che Karen avesse tutte le carte in regola per interpretare una delle eroine della serie, soprattutto per le abilità acrobatiche. Dal suo debutto, avuto con Suicide Squad, Fukuhara è stata protagonista di progetti come Stray e She-Ra e le Principesse Guerriere.

Nonostante ciò, molti si sono chiesti se l'età dell'attrice potesse essere compatibile con quella di Mikasa, in quanto l'età media dei personaggi nella serie animata è quella adolescenziale. Sull'onda i fan hanno cominciato a discutere sulla possibilità di invecchiare i personaggi nel live-action.

Sicuramente nel caso in cui la Warner Bros. decidesse di portare avanti tale progetto, ci sono molte attrici decisamente più giovani di Karen Fukuhara e adatte a tale ruolo; basti solo pensare ad Ayami Nakajo o Lana Condor! Al momento non si hanno informazioni ulteriori, quindi si può soltanto fantasticare e ipotizzare sul risultato, aspettando di scoprire quale delle tante attrici sarà la più adatta a ricoprire il ruolo della famigerata e bella Mikasa.

La serie L'Attacco dei Giganti (Attack on Titan) è tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Hajime Isayama e pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. In Italia l’opera è pubblicata da Planet Manga.