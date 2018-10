I fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno trovato un sosia reale di Enrico Pucci

Sono trascorse poco più di due settimane dall'uscita della prima puntata de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo e l'anime ha già dato modo ai fan di sbizzarrissi sul web. Della serie, così come dell'omonimo manga, sono popolari soprattutto i personaggi singolari e il character design, i loro abiti stravaganti e la moda.

Tra le curiosità relative a quest'opera troviamo un post dell'utente Twitter Headless Nick (@KingEphemera) in cui viene mostrato un ritratto live-action di Enrico Pucci, personaggio della sesta serie de Le bizzarre avventure di JoJo.

Uno delle personalità popolari e conosciute nel mondo di YouTube e Twitch, Etika, in una dei suoi primi lavori nel campo dell'alta moda, è stata considerato una buona versione dal vivo di Pucci, non solo per l'aspetto, ma anche per l'abbigliamento.

Nelle immagini messe a confronto si può notare come la lunga veste nera e la posa stravagante di Etika richiami sotto alcuni aspetti al design di Pucci facendolo assomigliare a un prete. Enrico Pucci è il principale antagonista della 6° parte della serie manga principale, Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, un sacerdote dalla personalità del tutto malvagia e folle.

L'intero capitolo 6 è ambientato negli Stati Uniti d'America, in particolare in Florida, e racconta le avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo, che rimane vittima di un complotto ordito da Pucci, finendo rinchiusa in un carcere di massima sicurezza noto come "L'Acquario". Questa è l'unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di JoJo è nato originariamente come manga grazie a Hirohiko Araki. L'opera è stata serializzata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1987. La popolarità della serie ha portato a vendere oltre 100 milioni di copie e successivamente è stata pubblicata una versione in lingua inglese ad opera di Viz Media. La serie ha ispirato diverse serie anime, videogiochi, giocattoli e persino gioielli.