I fan dell'anime di ONE PIECE sono stati travolti da un'altra tragedia!

Sebbene Oda tenda ad ammazzare assai di rado i personaggi principali o comunque maggiormente coinvolti nella fitta trama di ONE PIECE, lo stesso non si può dire per tutti gli attori secondari. L’anime tratto dal suo fumetto ha infatti privato i fan di un personaggio molto buffo e che li aveva conquistati con una storia terribile...

Introdotto durante la tormentata saga di Whole Cake Island, il gigantesco Pound ha aiutato in più occasioni la ciurma di Cappello di Paglia, ma sfortunatamente il suo ruolo nella vicenda sembra ormai terminato. Nel corso della puntata 861 di ONE PIECE, infatti, il premuroso ex-marito di Big Mom ha sacrificato la propria vita pur di salvare quella della figlia Chiffon, accusata di tradimento dal fratellastro Oven Charlotte.



Già da qualche puntata, Oven aveva preso in custodia la sorella Chiffon e addirittura voleva sfruttarla per far cadere il marito Capone “Gang” Bege in una trappola mortale, ma grazie al coraggio di Pound e al provvidenziale intervento di Sanji e dello stesso Bege, Chiffon è stata tratta in salvo e si trova ora assieme alla propria famiglia. Tuttavia, il prezzo da pagare per raggiungere questo traguardo è stato salatissimo...



Quando Oven ha cercato di colpire la nave di Bege con a bordo Sanji e la stessa Chiffon, Pound si è intromesso e ha guadagnato abbastanza tempo per permettere alla figlia di allontanarsi. Sfortunatamente l’uomo è poi deceduto sotto i crudeli colpi di Oven, mentre col sorriso dipinto sul volto guardava andar via una figlia che probabilmente non saprà mai il nome del proprio padre.

“Chiffon, sono così felice di aver potuto vederti anche solo una volta. Sembra che ti stiano inseguendo, ma sono contento che tu appaia felice. Mi spiace solo di non esserci mai stato per te” sono le parole con cui Pound, col pensiero, si è congedato dalla figlia Chiffon, poco prima che la lama fiammeggiante di Oven ponesse fine alla sua sfortunata vita.

E voi, come avete reagito dinanzi a questa triste tragedia? Vi saresti mai aspettati una simile dimostrazione di coraggio dal buffo Pound?