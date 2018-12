I fan di Dragon Ball scelgono il loro film preferito

Con l'uscita di Dragon Ball Super: Broly nei cinema, ovviamente era il momento di fare un sondaggio tra i fan per conoscere quale tra i film del franchise è il più amato dai fan. Scoprite la lista dopo il salto.

Proprio tramite il sito ufficiale di Dragon Ball Super: Broly, la Toei Animation rivela gli esiti del sondaggio condotto tra i fan, i quali hanno potuto scegliere tra i 19 film del franchise escludendo, quindi, il lungometraggio arrivato settimana scorsa nelle sale nipponiche.

Nonostante ciò, il film che si è piazzato in cima alla classifica vede la prima apparizione di uno dei personaggi che è appena diventato canonico in Dragon Ball Super: Broly, ovvero la fusione con la danza Metamor di Goku e Vegeta, Gogeta. Infatti, il film più amato dai fan è Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero degli Inferi, prodotto in Giappone nel 1995 e che vedeva l'arrivo del demone Janemba, più forte anche di Goku in versione Super Saiyan di terzo livello. Di seguito trovate la classifica dei primi cinque lungometraggi:

Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero degli Inferi

Dragon Ball Z: la battaglia degli dei

Dragon Ball Z: il Super Saiyan della leggenda

Dragon Ball Z: la resurrezione di 'F'

Dragon Ball Z: l'invasione di Neo Namek

Come si può vedere, tutti i film appartengono alla saga Z, con al secondo e quarto posto le ultime due pellicole del franchise, mentre al terzo e quinto posto tornano i cattivi di Broly e Cooler. E voi siete dello stesso parere dei fan nipponici? Quale avreste scelto per primo?