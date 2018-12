I fan hanno eletto Light Yagami di Death Note come il più cattivo di sempre

Con la crescita esponenziale di prodotti animati in Giappone, tra i fan sorgono sempre più discussioni su chi sia il miglior protagonista, il miglior antagonista e quant'altro. Il nuovo sondaggio di oggi proposto ai giapponesi elegge uno dei personaggi di Death Note a miglior cattivo di sempre.

Ebbene sì, il miglior cattivo di sempre è il protagonista di Death Note, Light Yagami. Il ragazzo supera di gran lunga antagonisti come Freezer, Meruem e Dio Brando, tutti classificatosi sotto di lui. Probabilmente la scelta è da ricercare nell'utilizzo sfrenato che Light Yagami fa del Death Note, con centinaia se non migliaia di persone uccise senza battere ciglio.

La classifica delle prime dieci posizioni è la seguente:

Light Yagami di Death Note

Freezer di Dragon Ball

Meruem di Hunter x Hunter

Dio Brando di Le bizzarre avventure di Jojo

Hakumen no Mono di Ushio e Tora

Yoshikage Kira di Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable

Makoto Shishio di Kenshin samurai vagabondo

Naraku di Inuyasha

Vearn di Dragon Quest

Noroi di Gamba no Bouken

La maggior parte dei personaggi appartiene a serie mandate in onda negli anni novanta e nei primi anni duemila, ma fuori dalla top 10 si possono trovare anche antagonisti di serie come Gintama, con un'apparizione in classifica di Takasugi, oltre a cattivi presenti in ONE PIECE e Bleach, che hanno rispettivamente nel sondaggio Barbanera e Sosuke Aizen.