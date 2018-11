I fan hanno scelto quali attori vorrebbero per il live-action di Yu-Gi-Oh!

Ecco chi, secondo un autorevole appassionato, avrebbe tutte le carte in regola per interpretare Yugi Muto e Seto Kaiba in un eventuale live-action dedicato alla saga di Yu-Gi-Oh!. Si tratta di due volti molto noti al grande pubblico: Finn Wolfhard e Dane DeHaan.

Gli anime e i lungometraggi live-action stanno notevolmente intensificando i loro rapporti negli ultimi tempi, con risultati altalenanti, ma ogni appassionato sogna che il suo anime di riferimento sia quello destinato ad ottenere l'adattamento perfetto, con una straordinaria commistione di trama, regia e casting. Questo vale ovviamente anche per i fa della serie Yu-Gi-Oh!, che sperano un giorno di vedere i loro beniamini in carne ed ossa.

Proprio in vista di un tale evento futuro, un utente Twitter, nonché grande ammiratore e creatore di contenuti a tema Yu-Gi-Oh!, LittleKuriboh, ha proposto ai fan la sua scelta per i due personaggi protagonisti: secondo il creativo, Yugi Muto troverebbe la sua perfetta controparte vivente nell'attore Finn Wolfhard (famoso per aver interpretato il ruolo principale in Stranger Things e in IT), mentre il suo rivale, Seto Kaiba, sarebbe ottimamente interpretato dal talentuoso Dane DeHaan (visto in The Amazing Spider-Man 2 e in Chronicle).

Ovviamente la cosa ha scatenato le reazioni dei fan, che hanno sia approvato la scelta di LittleKuriboh, che avversato la possibilità dell'ennesima trasposizione che rinunci a mantenere le nazionalità originali dei personaggi. Certo è che, in quanto a qualità attoriali, si tratterebbe di un casting di tutto rispetto, con due degli astri emergenti dell'intera industria.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un adattamento live-action di Yu-Gi-Oh!? E in caso di risposta affermativa, vi piacciono le due scelte sopracitate nel ruolo dei due amatissimi protagonisti della saga?

Yu-Gi-Oh! è una serie anime del 2000, ispirata al manga omonimo di Kazuki Takahashi. La serie consiste di 224 episodi, di cui l'ultimo è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 29 settembre 2004. In Italia la serie è andata in onda in prima visione dal 1º settembre 2003 al 2 aprile 2006 su Italia 1.