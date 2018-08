I fan di My Hero Academia hanno notato un errore nella prima stagione dell'anime

Al momento, l'anime di My Hero Academia - così come il suo manga - è uno dei migliori titoli shonen in circolazione, ma lo show, nonostante la bontà intrinseca dell'opera, non è esente da errori. A quanto pare, infatti, i fan della serie anime hanno scoperto un passo falso compiuto durante la prima stagione.

In diversi social media, i fan di My Hero Academia hanno iniziato a riportare la notizia che nella prima stagione della serie animata era stato notato un errore sfuggito praticamente a tutti fino a oggi. L'errore in questione, come potete vedere nell'immagine in calce, è avvenuto durante il primo attacco dell'Unione dei Villain alla U.A. Academy.

I villain, in cerca del pro hero All Might per abbatterlo, si scontrarono con gli studenti della Classe 1-A, e il capo della banda, Tomura Shigaraki, durante uno di questi scontri perse una delle sue molteplici mani. Come ricorderete, Shigaraki impazzì per l'accaduto, e nel recuperare da terra la mano caduta si scusò con quest'ultima (sembra sia la mano del padre).

Nell'anime, il capo dell'Unione dei Villain si chinò per raccoglierla, ma nel farlo utilizzò tutte e cinque le dita. Niente di strano direte voi, ma il quirk di Shigaraki, "Decadimento", si attiva nel momento in cui quest'ultimo tocca qualcuno o qualcosa con tutte le dita. Ma allora, perché la mano raccolta non si è disintegrata?

La spiegazione più logica sarebbe che l'oggetto in questione, posto sempre davanti la faccia di Shigaraki, abbia una specie di legame con il suo possessore, legame che lo rende immune al "Decadimento". Tuttavia, come è possibile notare nell'immagine in copertina, in altre occasioni Tomura si è premurato di toccare la mano con solo due dita per evitare di disintegralo.

A quanto pare, la scena in questione non è altro che un errore, svista che nulla toglie all'effettiva qualità dell'anime di My Hero Academia.