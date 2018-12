I fan di My Hero Academia hanno notato qualcosa di strano nelle immagini della Stagione 4

Il Jump Festa ha fatto numerosi regali di natale a numerosi fan, soprattutto per quanto riguarda la nuova e tanto attesa Stagione 4 di My Hero Academia. Tuttavia nelle immagini pubblicate nelle ultime ore e tratte dal teaser trailer sono emersi strani particolari.

Dopo il successo ottenuto da My Hero Academia Stagione 3, di certo non poteva sfuggire all'occhio attento dei fan della serie animata, tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, un promo trailer della quarta stagione. Alcuni di questi hanno però notato qualcosa di strano e si sono subito attivati sui social.

Come notato da @aitakimochii sul suo profilo Twitter, una delle prime immagini rivelate per la nuova stagione sembra essere, presumibilmente, un copia e incolla di uno dei momenti legati alla sequenza di apertura della seconda stagione. Entrambe le immagini, accostate, mostrano infatti Midoriya, Kirishima e Sero in primo piano di schiena mentre guardano l'ingresso del Liceo U.A.. A differenza dell'immagine a destra, in quella a sinistra, legata alla Stagione 4, possiamo vedere gli studenti indossare la loro uniforme scolastica piuttosto che quella atletica.

Un secondo utente di Twitter, @ Spy_0taku, ha notato una stranezza anche in un'altra immagine che sembra quasi la copia identica di un primo piano di Midoriya. Rispetto a quella vecchia, in questa scena, il protagonista è ritratto accanto a Mirio Togata. Per quanto possa sembrare un riciclo di vecchie scene, potrebbe esserci una ragione dietro questa scelta legata ai tempi di attesa e al fatto che questa quarta stagione non sia del tutto pronta per fare il suo debutto e che quindi il materiale a disposizione sia ancora scarso. Non è raro che ciò accada!

Ricordiamo che la quarta stagione di My Hero Academia farà il suo debutto a ottobre del prossimo anno, ma grazie allo Studio BONES abbiamo avuto modo di vedere il nuovo trailer, presentato in anteprima durante l'evento del Jump Festa, e alla pubblicazione di un nuovo poster che ritrae Midoriya e Mirio (il cui lavoro di squadra gioca un ruolo importante nell'imminente arco di tirocinio della serie).