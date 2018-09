I Fan di My Hero Academia 3 si sono scatenati dopo l'ultima apparizione di Aizawa!

My Hero Academia , nato come manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha ottenuto un adattamento anime nel 2016. La serie, prodotta dallo studio Bones, al momento è composta di tre stagioni, ancora in corso. In Italia il manga è edito da Star Comics, mentre l'anime è stato acquistato da Dynit.

A quanto pare il fandom dedicato al sensei è più scatenato che mai. Il Pro Hero ha fatto una breve apparizione nella puntata 61, dopo che era stato avvisato che due suoi alunni avevano violato il coprifuoco. Di certo il trattamento riservato a Izuko e Bakugo non è stato dei più accoglienti. Lo stile accattivante, sempre in nero, a quanto pare ha lasciato senza parole i fan nel momento in cui in cui l'inquadratura ha rivelato la sua particolare acconciatura.

aizawa with his hair pulled back in a bun....Snack pic.twitter.com/uO5Nt3NfiP — bre (@wIwkatara) 15 settembre 2018

aizawa with his hair up in a bun makes me feel some typa way — aly 🌿tdp spoliers!! (@bluentui) 19 settembre 2018

It’s no surprise aizawa has had my heart since day one, greasy hair and all, but when he puts up his hair a liddol bun/pony I literally can’t handle it hes so precious come here for smooches 😚✨✨✨ pic.twitter.com/B9gvTqCN3e — sandra¹²⁷ (@kuntensjhs) 17 settembre 2018

Messy Bun Aizawa, RT if you agree. pic.twitter.com/YjbCSFrKHu — RZA, khaleesi ⚰️🔮🦇✨ (@rzaa_g) 16 settembre 2018

yall aizawa in a man bun is lowkey hot pic.twitter.com/22N5a2ti17 — h2hoe (@dumbmiya) 15 settembre 2018

what was aizawa so fucking hot in this fucking episode with that fucking hair in a fucking bun in that fucking black shirt and those fucking eyes oh my god — tina (@shotobii) 15 settembre 2018