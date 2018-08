I fan di ONE PIECE sono rimasti affascinati da un personaggio introdotto nell'arco di Wano

L'arco narrativo del Wano Country ha introdotto ai fan di ONE PIECE molti nuovi personaggi interessanti, ma colei che ha conquistato i lettori del manga è stata la misteriosa samurai O-Kiku. A prima vista, la ragazza può sembrare un'indifesa commessa, ma l'ultimo capitolo ha dimostrato che non va presa tanto alla leggera.

Nel capitolo 915 di ONE PIECE, dopo aver affrontato le avances di un sumo wrestler, O-Kiku ha sfoderato tutta la sua forza, mostrando ai presenti le sue abilità da spadaccina. I trascorsi tra lo Yokozuna di Wano, Urashima (il sumo in questione), e O-Kiku, avevano visto il primo fare la corte alla seconda affinché quest'ultima divenisse sua moglie.

Quando lei, Rufy e Zoro entrano nella città di Bakura per recuperare O-Tama e capitano davanti a Urashima - intento a combattere in un torneo di sumo - lo Yokozuna prende la cosa come un segno che O-Kiku abbia finalmente deciso di diventare sua moglie. Urashima manda quindi i suoi uomini contro di lei, la quale viene rapita anche per il disimpegno di Zoro, che si rifiuta di abbattere qualcuno "mezzo nudo" (dal momento che gli uomini di Urashima sono tutti lottatori di sumo nei loro tradizionali mawashi).

Urashima chiama quindi il popolo di Wano "subumano" e afferma che potrebbe uccidere chiunque di loro in un istante. È a questo punto, quando Urashima tenta di abbracciare O-Kiku, che quest'ultima reagisce. Irritata per il commento "subumano", usa la sua katana per tagliare il codino superiore di Urashima (simbolo dello status di un lottatore di sumo) con una velocità impressionante.

Ora che i fan hanno assaporato l'abilità con la spada di O-Kiku, non vedono l'ora che ONE PIECE approfondisca il personaggio.