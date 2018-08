I fan di ONE PIECE sono rimasti colpiti dalle prime battute dello scontro Rufy vs Katakuri

I fan di ONE PIECE hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver assistito alle prime battute dello scontro tra Rufy e Katakuri nel mondo specchio. L'atteso duello era tra i più attesi dal pubblico della serie animata, e l'inizio non ha deluso, bensì ha alzato l'hype dei fan a livelli vertiginosi.

L'episodio 851 dell'anime di ONE PIECE ha dimostrato, ancora una volta, come l'animazione della serie riesca perfettamente a tenere il passo del manga (se non addirittura a superarlo). Le prime fasi dello scontro Rufy vs Katakuri hanno visto i due avversari sferrare i primi colpi, rivelando come i poteri del figlio di Big Mom eguaglino (per caratteristiche, gittata e potenza) quelli del nostro Cappello di Paglia.

Katakuri ha sopraffatto Rufy senza problemi grazie ai poteri del Frutto Mochi Mochi, e queste prime battute hanno regalato ai fan un assaggio di ciò che li attende nell'immediato futuro. Insieme a un'animazione mozzafiato, l'anime ha mostrato finalmente le reali capacità di Katakuri, il quale è deciso a dimostrare quanto Rufy si impotente rispetto a lui.

Il suo corpo fatto di mochi - un potere borderline, dato che il Mochi Mochi è un Paramisha che ha capacità da Rogia - è apparentemente invincibile, e rivaleggia in tutto con il corpo di gomma di Rufy, senza contare il fato che Katakuri ha potenziato così a lungo la sua Ambizione della Percezione da poter vedere per pochi istanti nel futuro.

Katakuri si sta rivelando uno degli avversari più ostici mai affrontati da Rufy, e i fan dell'anime di ONE PIECE, come potete vedere dai tweet in calce alla notizia, non vedono l'ora di sapere come proseguirà lo scontro.